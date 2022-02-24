Белгород, 24 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Занятия в школах и детских садах отменены 24 февраля в районах Белгородской области, граничащих с Украиной. Такое решение принял губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

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Глава региона утром собрал расширенное совещание с членами правительства Белгородской области.

«На сегодняшний день принимаю решение во всех районах, которые граничат с Украиной, отменить занятия в школах и детских садах. Я надеюсь, всё взрослое население с пониманием отнесётся к этому решению. И по всей остальной области посещение детских садов и школ на усмотрение родителей, то есть решение может принять семья самостоятельно. Но школы и детские сады будут работать. Всю более подробную информацию в ближайшее время я постараюсь до вас донести. Правительство работает в штатном режиме, все службы на местах», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на заправках в Белгороде выстроились огромные очереди.