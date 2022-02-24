Лондон, 24 февраля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле текущего года превысила отметку в $100 за баррель. Это 24 февраля следует из данных лондонской биржи ICE.

ArtseBie Нефть

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По состоянию на 06:25 мск цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent подросла на 3,30% и стала составлять $100,04 за баррель. При этом к 06:25 мск рост цены на нефть Brent несколько замедлился — до $99,21 за баррель.

При этом стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI по данным на 06:32 мск увеличилась на 3,34%, до $95,18 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при открытии торгов на Московской бирже курс американского доллара по отношению к рублю увеличился на 1 руб. 79 коп., составив 82,95 рубля.