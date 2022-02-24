Пекин, , 07:37 — REGNUM В прошлом году в цветной металлургии Китая наблюдались стабильные показатели, при этом инвестиции в основной капитал, прибыль и международная конкурентоспособность в секторе росли, сообщила Промышленная ассоциация цветных металлов Китая, передает агентство Синьхуа.

Цветные металлы

В прошлом году Китай произвел более 64,54 млн тонн 10 распространенных видов цветных металлов, что на 5,4% больше, чем в 2020 году, сообщила ассоциация. Общий объем импорта и экспорта цветных металлов в стране вырос на 67,8% с 2020 года до $261,62 млрд. Согласно данным, импорт вырос на 71% с 2020 года до $215,18 млрд, в то время как экспорт вырос на 54,6% до $46,45 млрд.

Ассоциация прогнозирует, что промышленность цветных металлов столкнется с растущим понижательным давлением в первом квартале этого года, но стабилизируется во второй половине года. Ожидается, что объем производства в стране вырастет на 3% в годовом исчислении в 2022 году.