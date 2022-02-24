Берлин, , 07:36 — REGNUM Власти Германии и Норвегии призвали Россию немедленно прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска. Об этом 24 февраля сообщает minval.az со ссылкой на слова постпреда Норвегии при ООН Моны Юуль с заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Норвегия решительно осуждает решение президента [России Владимира] Путина отправить российские войска в Донецкий и Луганский регионы, а также последние объявления о специальной операции», — сказала она.

В Норвегии опасаются «ужасной перспективы большой войны в Европе».

«Это безответственно. Призываем Россию отозвать это решение и незамедлительно, полностью и без условий вывести все свои вооруженные силы с территории Украины», — заявила Мона Юуль.

Напомним, в ночь на 24 февраля боевиками была предпринята попытка захвата территории Луганской ДР. Для того, чтобы защитить граждан, руководство республик попросило Россию о военной помощи. Она последовала незамедлительно. Сразу после того, как российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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