Село Усть-Кишерть, Пермский край, 24 февраля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В селе Усть-Кишерть Пермского края отремонтировано свыше 7 км водопроводов, которые являлись наиболее аварийными. Источником финансирования работ стал краевой и местный бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вода из крана

Из бюджета Прикамья на ремонт водопровода выдели более 11 млн рублей. Еще более 3,8 млн рублей выделено из местного бюджета. Благодаря такому софинансированию реализация проектов обновления участков трубопровода позволила увеличить надежность водоснабжения для 4 тысяч жителей села.

Стоит отметить, существующие сети водоснабжения построены в 1970—1990 годы и имели износ выше 70%, что приводило к регулярным порывам и перебоям с водоснабжением жителей и социально значимых учреждений населенного пункта.

По данным министерства ЖКХ, в 2022 году Кишертский муниципальный округ претендует на выделение средств из краевого бюджета на разработку проекта системы водоснабжения для жителей села Посад. Кроме того, в 2022 году планируется выполнить реконструкцию инженерных сетей в поселке Менделеево Карагайского муниципального округа.