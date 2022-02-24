Киев, 24 февраля, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Полномасштабное вторжение на территорию Украины начал российский президент Владимир Путин, но Украина будет защищаться и победит. Такое заявление сделал 24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба «Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. Мирные украинские города подвергаются ударам. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит», — так написал глава МИД Украины на своей странице в микроблоге.

Кроме того, Кулеба призвал мир остановить Путина и уточнил, что время действовать уже настало.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сигналы России о необходимости прекращения провокаций в Донбассе не были услышаны властями Украины.