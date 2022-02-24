Москва, 24 февраля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. При открытии торгов на Московской бирже курс американского доллара по отношению к рублю увеличился на 1 руб. 79 коп., составив 82,95 рубля. Это 24 февраля следует из данных торговой площадки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

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При этом курс евро при открытии торгов на Мосбирже также увеличился на 80 коп., и стал составлять 92,5 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбергосуждает «атаку России на Украину».