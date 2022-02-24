Пекин, , 07:30 — REGNUM Таможня Китая опубликовала заявление, в котором потребителям рекомендуется прекратить покупать и употреблять определенные детские смеси, производимые американской медицинской компанией Abbott Nutrition, сообщает агентство Синьхуа.

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) недавно начало расследование в отношении детских смесей после жалоб на инфекции Cronobacter sakazakii и Salmonella Newport, сообщило Главное таможенное управление (GAC) со ссылкой на объявление FDA.

Сообщается, что все заболевшие употребляли порошкообразную детскую смесь, произведенную на предприятии Abbott Nutrition в Стерджисе, штат Мичиган. Согласно заявлению, это бренды Similac, Alimentum и Elecare. GAC заявил, что продолжит внимательно следить за расследованием FDA по этому вопросу и информировать потребителей о любом прогрессе.