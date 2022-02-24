Пекин, 24 февраля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Китай продолжит оптимизацию списка импортируемых розничных товаров для трансграничной электронной торговли, начиная с 1 марта 2022 года, сообщило Министерство финансов КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Электронный кошелёк

Согласно заявлению, опубликованному совместно министерством и семью другими ведомствами, в список будет добавлено в общей сложности 29 категорий товаров, включая лыжное снаряжение, томатный сок и снаряжение для гольфа.

Все товары, включенные в список, пользуются большим спросом у потребителей в последние годы, сказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Гао Линъюнь.

«Корректировка может обогатить предложение на внутреннем рынке, удовлетворить стремления потребителей к лучшей жизни и предоставить больше возможностей для зарубежных предприятий», — сказал Гао.

Список был опубликован в апреле 2016 года и несколько раз оптимизировался, при этом его товарные категории постоянно увеличивались, что способствовало развитию трансграничной электронной торговли и высококачественной торговли, сказал заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации торговли услугами Тянь Гофэн.