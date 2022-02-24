Брюссель, , 07:23 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуждает «атаку России на Украину». Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванные источники.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

Специальную военную операцию на Украине, объявленную президентом России Владимиром Путиным, Североатлантический альянс считает нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности.

Напомним, после признания ЛНР и ДНР вооруженные формирования Украины с удвоенной силой возобновили обстрелы территорий республик. Удары стали наносить прицельно, с поражением стратегический объектов.

В ночь на 24 февраля боевиками была предпринята попытка захвата территории Луганской ДР. Для того, чтобы защитить граждан, руководство республик попросило Россию о военной помощи. Она последовала незамедлительно.

Сразу после того, как российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, высокоточные удары были направлены по военным складам и базам на территории Украины. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем на Украине.

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