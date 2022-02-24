Брюссель, 24 февраля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осуждает «атаку России на Украину». Об этом сегодня, 24 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

Специальную военную операцию на Украине, объявленную президентом России Владимиром Путиным, Североатлантический альянс считает нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности.

Напомним, после признания ЛНР и ДНР вооруженные формирования Украины с удвоенной силой возобновили обстрелы территорий республик. Удары стали наносить прицельно, с поражением стратегический объектов.

В ночь на 24 февраля боевиками была предпринята попытка захвата территории Луганской НР. Для того чтобы защитить граждан, руководство республик попросило Россию о военной помощи. Она последовала незамедлительно.

Сразу после того, как российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, высокоточные удары были нанесены по военным складам и базам на территории Украины. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем на Украине.

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