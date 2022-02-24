Киев, , 07:23 — REGNUM Военные командные пункты украинских боевиков в Киеве и Харькове подверглись ракетным ударам, заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»

«Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове и Днепре (Днепропетровске — прим. ИА REGNUM)», — заявил он.

Он добавил, что в настоящее время идут артиллерийские обстрелы границ Украины. По словам Геращенко, «вторжение началось».

Ранее очевидцы сообщали о десятках взрывов в городах Украины. По их словам, взрывы были зафиксированы в Киеве, Одессе, Бердянске, Николаеве, Волновахе, Херсоне и Харькове. Тем не менее более подробных сведений об этом не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он также призвал военнослужащих Украины сложить оружие и расходиться по домам. Кроме того, российский лидер объявил о намерениях провести денацификацию и демилитаризацию Украины.