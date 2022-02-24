Киев, 24 февраля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. По утверждению украинского агентства УНИАН, российские войска 24 февраля якобы «перешли границу» в районе Харькова.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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«В четверг, 24 февраля, войска Российской Федерации пересекли границу Украины», — утверждается в сообщении со ссылкой на телеграм-канал журналист Андрей Цаплиенко.

При этом каких-либо доказательств таких утверждений не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путинвыбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.