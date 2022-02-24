Курагинский район, Красноярский край, , 07:20 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Пожар Dave Hogg

Возгорание произошло ночью 24 февраля в бытовом металлическом вагончике в посёлке Кошурниково Курагинского района. В ходе тушения пожара были обнаружены тела четырёх мужчин «с выраженными признаками термического воздействия открытого огня».

Ещё трое мужчин, обнаруженных в этом же вагончике с ожогами различной степени и признаками отравления угарным газом, доставлены в медучреждения.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

По предварительным данным, погибшие и пострадавшие мужчины являлись работниками подрядной организации одного из ООО. Они строили путевую ремонтную базу. Предположительная причина возгорания — замыкание электропроводки.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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