Пекин, , 07:18 — REGNUM Поставки планшетных компьютеров в Китае выросли на 21,8% в годовом исчислении в 2021 году, что является самым высоким показателем роста почти за семь лет, говорится в отраслевом отчете, сообщает агентство Синьхуа.

Планшеты Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Согласно отраслевому отчету, опубликованному международной исследовательской фирмой International Data Corporation (IDC), поставки планшетных компьютеров составили около 28,46 млн единиц. В четвертом квартале прошлого года поставки планшетов в Китай выросли на 20,9% в годовом исчислении до 7,42 млн единиц.

Данные IDC также показали, что мировые производители планшетов отгрузили 168 миллионов планшетных устройств в 2021 году, что является самым высоким показателем с 2016 года.