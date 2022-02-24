Пекин, 24 февраля 2022, 07:14 — REGNUM Крупнейший авиаперевозчик Китая Авиакомпания SF Airlines планирует в 2022 году увеличить парк грузовых самолетов до более 70 самолетов, сообщает агентство Синьхуа.

Самолет авиакомпании SF Airlines
Самолет авиакомпании SF Airlines
(сс) byeangel

Данные были опубликованы, когда авиакомпания приняла широкофюзеляжный грузовой самолет B767−300BCF в международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань 21 февраля. Это 69-й самолет флота SF Airlines и первый новый самолет, присоединившийся к флоту в этом году, сообщили SF Airlines.

Недавно авиакомпания официально открыла свою штаб-квартиру в западном Китае в международном аэропорту Чэнду Шуанлю с целью создания регионального хаба. Это обеспечит авиакомпании четвертый региональный хаб после тех, что расположены в Пекине, Ханчжоу и Шэньчжэне.

Неуклонное расширение пропускной способности воздушных судов создаст хорошую основу для расширения маршрутной сети и создания авиационного узла в будущем, заявили в SF Airlines.

Авиакомпания SF Airlines со штаб-квартирой в Шэньчжэне является авиационным филиалом китайского гиганта доставки SF Express. Авиакомпания стремится предоставлять безопасные, эффективные и стабильные услуги воздушной логистики, говорится в сообщении.

Возможности Китая по международным воздушным перевозкам грузов были поддержаны эффективными мерами по «зеленому каналу», принятыми во время пандемии. Этот сектор внес свой вклад в транспортировку жизненно важных товаров и стабильность глобальных цепочек поставок.