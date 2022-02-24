Пекин, 24 февраля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Крупнейший авиаперевозчик Китая Авиакомпания SF Airlines планирует в 2022 году увеличить парк грузовых самолетов до более 70 самолетов, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) byeangel Самолет авиакомпании SF Airlines

Данные были опубликованы, когда авиакомпания приняла широкофюзеляжный грузовой самолет B767−300BCF в международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань 21 февраля. Это 69-й самолет флота SF Airlines и первый новый самолет, присоединившийся к флоту в этом году, сообщили SF Airlines.

Недавно авиакомпания официально открыла свою штаб-квартиру в западном Китае в международном аэропорту Чэнду Шуанлю с целью создания регионального хаба. Это обеспечит авиакомпании четвертый региональный хаб после тех, что расположены в Пекине, Ханчжоу и Шэньчжэне.

Неуклонное расширение пропускной способности воздушных судов создаст хорошую основу для расширения маршрутной сети и создания авиационного узла в будущем, заявили в SF Airlines.

Авиакомпания SF Airlines со штаб-квартирой в Шэньчжэне является авиационным филиалом китайского гиганта доставки SF Express. Авиакомпания стремится предоставлять безопасные, эффективные и стабильные услуги воздушной логистики, говорится в сообщении.

Возможности Китая по международным воздушным перевозкам грузов были поддержаны эффективными мерами по «зеленому каналу», принятыми во время пандемии. Этот сектор внес свой вклад в транспортировку жизненно важных товаров и стабильность глобальных цепочек поставок.