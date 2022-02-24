Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям, сообщил ТАСС.

Джозеф Байден Kremlin.ru

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Байден отметил, что весь мир молится за народ Украины, который, по его мнению, страдает от беспричинного и неоправданного нападения российских военных.

«Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания», — подчеркнул Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности 23 февраля обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить российских военных от атаки на Украину, сообщилТАСС.