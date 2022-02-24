Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Президент США Джо Байден утверждает, что Россия несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет нападение на Украину, пишет ТАСС.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Россия одна несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности», — заявил Байден.

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Как сообщало ИА REGNUM, сигналы России о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой Народных Республик властями Украины услышаны не были. Такое заявление сделал 24 февраля постпред России при Организации Объединённых наций (ООН) и в Совбезе ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН по Украине.