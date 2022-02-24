В Красноярском крае в ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
Посёлок городского типа Козулька, Красноярский край, 24 февраля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Смертельное ДТП произошло утром 24 февраля в Козульском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МВД.
Обстоятельства автоаварии устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, на 710 км автодороги Р-255 «Сибирь» автомобиль Toyota Prius под управлением водителя-мужчины 1989 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai.
Водитель легкового автомобиля и двое несовершеннолетних пассажиров (восемь и 17 лет) доставлены в больницу. 32-летняя женщина-пассажир погибла на месте от полученных травм. Водитель грузовика, по предварительным данным, не пострадал.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Читайте также: В Воронеже столкнулись троллейбус и маршрутный автобус