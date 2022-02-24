Пекин, 24 февраля 2022, 07:07 — REGNUM Месторождение сланцевого газа Фулин в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая в этом году ввело в эксплуатацию 19 новых скважин, увеличив суточную добычу газа на 1,06 млн кубометров, сообщил его разработчик Sinopec, крупнейший нефтепеработчик Китая, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Добыча сланцевого газа
Добыча сланцевого газа

Сланцевый газ — это в основном метан. Он считается чистым и новым энергетическим ресурсом. Месторождение летучего газа, которое было введено в промышленную разработку в 2014 году, добывает более 20 млн кубометров сланцевого газа в сутки.

В 2021 году на газовом месторождении было добыто более 7,16 млрд кубометров газа, что позволило обеспечить чистой энергией более 70 городов вдоль Экономического пояса реки Янцзы. В этом году на этом газовом месторождении добыто более 1 млрд кубометров газа.