Пекин, 24 февраля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Месторождение сланцевого газа Фулин в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая в этом году ввело в эксплуатацию 19 новых скважин, увеличив суточную добычу газа на 1,06 млн кубометров, сообщил его разработчик Sinopec, крупнейший нефтепеработчик Китая, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Добыча сланцевого газа

Сланцевый газ — это в основном метан. Он считается чистым и новым энергетическим ресурсом. Месторождение летучего газа, которое было введено в промышленную разработку в 2014 году, добывает более 20 млн кубометров сланцевого газа в сутки.

В 2021 году на газовом месторождении было добыто более 7,16 млрд кубометров газа, что позволило обеспечить чистой энергией более 70 городов вдоль Экономического пояса реки Янцзы. В этом году на этом газовом месторождении добыто более 1 млрд кубометров газа.