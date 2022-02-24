Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Сигналы России о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой Народных Республик властями Украины услышаны не были. Такое заявление сделал 24 февраля постпред России при Организации Объединённых наций (ООН) и в Совбезе ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН по Украине.

Un.org Василий Небензя

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Как отметил постпред России при ООН, ещё на прошлой неделе существовала надежда на прямой диалог Украины с Донецком и Луганском.

Происходящее на Украине в настоящий момент, по словам Небензи, нельзя назвать войной — это специальная военная операция. Россия защищает людей, которых восемь лет подвергали геноциду, но страдания жителей Донбасса никак не трогали западных коллег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин объявил специальную военную операцию на Украине и призвал жителей Украины к взаимодействию.