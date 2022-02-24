Хабаровск, 24 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Хабаровском крае новой точкой роста судостроения может стать выпуск десантных катеров «Мурена».

Алексей Суконкин ИА REGNUM Десантный катер «Иван Карцов»

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«Эту тему обсудили с врио генерального директора Хабаровского судостроительного завода Андреем Бекасовым.⠀

Завод испытывает серьезный дефицит в загрузке мощностей. Это несмотря на наличие «гражданских» заказов. Поэтому гособоронзаказ на строительство катеров на воздушной подушке проекта 12 061 очень нужен предприятию. Необходимые для этого опыт и ресурсы есть», — написал в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Глава края добавил, что руководство завода обратилось в Министерство обороны России с инициативой о выпуске катеров.

Как сообщало ИА REGNUM, судостроительный комплекс «Звезда» в Приморье получил заказ на 15 судов-газовозов, и также на суда вспомогательного флота.