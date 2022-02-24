Красноярск, 24 февраля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В горных районах Красноярского края 23−25 февраля лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС, ссылаясь на прогноз гидрометеоцентра.

dahu1 Лавина

В связи с этим жителей края просят соблюдать меры предосторожности, особенно в туристических походах.

В МЧС подчеркнули, что в регионе риску лавинной опасности подвергаются два участка: 601−605 км автодороги Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе и 26−28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе. За зиму зафиксирован сход девяти лавин. Пострадавших нет, движение не перекрывалось, дороги оперативно очищались от снега.

Также жителей и горстей края предупредили о риске схода снега в горных районах на участках горнолыжных и альпинистских маршрутов.

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