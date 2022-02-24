Владивосток, , 06:47 — REGNUM Центр содействия молодёжи Приморского края открыл сбор гуманитарной помощи для прибывающих в Россию беженцев из ДНР и ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Гуманитарная помощь Picstopin.com

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«В качестве гуманитарной помощи можно приносить для маленьких детей сухое детское питание, товары по уходу, средства личной гигиены, одежду для взрослых и детей, книги, раскраски, игрушки. Всё должно быть новым — в цельной упаковке, с этикетками, продукты питания — длительного срока хранения», — пояснили организаторы.

Гуманитарная помощь принимается во Владивостоке, улица Посьетская, 14, офис «Молодёжь Приморья».

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Как сообщало ИА REGNUM, казаки в Марий Эл открыли сбор гуманитарной помощи для добровольцев, ополчения и воинов, находящихся на переднем крае обороны Донецкой и Луганской народных республик.