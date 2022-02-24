Москва, 24 февраля 2022, 06:40 — REGNUM Действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а являются самозащитой от создаваемых угроз. Такое заявление сделал 24 февраля президент России Владимир Путин в своём обращении к нации.
Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция на Украине — трансляция»
Российский лидер обратился к гражданам Украины и пояснил, что её оккупация не входит в планы России, отметил, что действия России — это самозащита от тех, «кто взял Украину в заложники», и призвал украинцев к содействию.
Российский лидер уточнил, что Россия считает важным, чтобы правом на самоопределение смогли воспользоваться все народы Украины.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин в своём обращении призвал военнослужащих Украины сложить оружие.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин обратился к военнослужащим Украины и призвал их сложить оружие