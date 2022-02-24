Москва, 24 февраля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Действия России связаны не с ущемлением интересов Украины, а являются самозащитой от создаваемых угроз. Такое заявление сделал 24 февраля президент России Владимир Путин в своём обращении к нации.

Фонд Росконгресс Владимир Путин

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Российский лидер обратился к гражданам Украины и пояснил, что её оккупация не входит в планы России, отметил, что действия России — это самозащита от тех, «кто взял Украину в заложники», и призвал украинцев к содействию.

Российский лидер уточнил, что Россия считает важным, чтобы правом на самоопределение смогли воспользоваться все народы Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Путин в своём обращении призвал военнослужащих Украины сложить оружие.