Кемерово, , 06:34 — REGNUM Правительство Кемеровской области сформировало чек-лист экологических проблем. Документ направлен в правительство России. Об этом сообщает региональная администрация.

Кузбасс Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Полноценная работа с экологией включает контроль всех направлений, не только промышленных предприятий. При этом инициатива об увеличении санитарно-защитных зон позволит соблюсти интересы кузбассовцев, которые живут рядом с разрезами», — прокомментировал губернатор области Сергей Цивилёв.

В чек-лист вошли такие направления, как загрязнение воздуха, качество питьевой воды, загрязнение водных объектов, недостаток водных ресурсов, защита населения от негативного воздействия вод, обращение с отходами, проблемы, связанные с использованием земли, лесов.

Напомним, что ранее Цивилёв обсудил с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко меры по улучшению экологической обстановки в Кузбассе.