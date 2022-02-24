Челябинск, 24 февраля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. В Челябинской области прокуратура проводит проверку после гибели 11-летней девочки на территории термального курорта. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Aquilatin Плавание. Бассейн

Трагедия произошла в Еткульском районе. В ходе проверки предстоит оценить действия сотрудников этой организации по обеспечению ими безопасности посетителей и контролю за техническим состоянием оборудования.

Также поставлен на контроль ход расследования уголовного дела. Как сообщало РЕ, трагедия произошла 23 февраля. Волосы девочки засосало в отверстие для слива воды. В результате она не смогла выплыть.