Киев, 24 февраля 2022, 06:21 — REGNUM Поступает десятки сообщений о взрывах в городах Украины. Очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Одессе, Бердянске, Николаеве, Волновахе, Херсоне, Харькове, — передает ИА REGNUM.
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Причина взрывов пока неизвестна.
Напомним, около 40 минут назад президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военyой операции и призвал военнослужащих Украины сложить оружие и разойтись по домам.