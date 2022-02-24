Киев, 24 февраля, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Поступают десятки сообщений о взрывах в городах Украины. Очевидцы сообщают о взрывах в Киеве, Одессе, Бердянске, Николаеве, Волновахе, Херсоне, Харькове, передает ИА REGNUM.

Unsplash Взрыв

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Причина взрывов пока не известна.

Напомним, около 40 минут назад президент России Владимир Путин сообщил о начале специальной военной операции и призвал военнослужащих Украины сложить оружие и разойтись по домам.