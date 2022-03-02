Владивосток, , 19:44 — REGNUM В Приморье по нацпроекту «Культура» запланирован ремонт 16 учреждений — 11 домов культуры отремонтируют уже в этом году, ещё пять — до конца 2024 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дом культуры Yarregion.ru

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Новую жизнь получат ДК в Артемовском, Уссурийском, Шкотовском, Красноармейском, Надеждинском, Спасском, Хорольском и Анучинском городских округах.

«Ремонт учреждений культуры, запланированных в этом году, должен быть завершен к 1 сентября», — добавили в минкультуры Приморья.

Региональный штаб ОНФ следит за тем, чтобы максимально были созданы благоприятная среда и условия для творческого развития приморцев.

«Нацпроект «Культура» направлен на вовлечение большего количества жителей в творческую деятельность, развитие и поддержку талантов, улучшение инфраструктуры. И есть позитивные изменения — преображаются не только городские Дворцы культуры, но, что немаловажно, уделяется внимание сельским домам и клубам. Территории вместе с ремонтом получают и оборудование.

Для жителей села — клуб, это центр общения и притяжения. Он должен обеспечивать организацию досуга и отдыха, и взрослым, и детям. Если работает Дом культуры, значит, у села есть будущее. И нацпроект в этом — большая поддержка в плане финансирования», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, дом культуры открылся после капитального ремонта в деревне Вёски Лихославльского района Тверской области. Работы выполнены в рамках национального проекта «Культура».