Москва, , 05:59 — REGNUM Россия не даст застать себя врасплох, как это произошло в 1941 году 22 июня. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин 24 февраля в своём обращении к согражданам.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как уточнил глава России, ни у кого не должно быть сомнений в том, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин начал обращение к нации.

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