Путин объявил о начале специальной военной операции
Москва, 24 февраля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Россия начинает специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
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Он напомнил, что республики Донбасса обратились к России с просьбой о военной помощи.
Целью операции будет защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин.
«Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления», — сказал президент.