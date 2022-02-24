Красноярск, 24 февраля, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс в своём Instagram обратился к жителям региона с просьбой помочь жителям Луганской и Донецкой народных республик. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Красноярск

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По данным властей края, за последние несколько дней в Россию прибыли более 60 тысяч беженцев. В основном это женщины, пенсионеры и дети. Усс подчеркнул, что им необходима помощь — одежда, бытовая техника и другие предметы быта. Беженцам оказывают юридическую, медицинскую, финансовую поддержку в пунктах временного размещения, но зачастую не хватает самого элементарного, добавил губернатор.

Он напомнил, что в Красноярске открылись пункты сбора гуманитарной помощи. Вещи будут собирать в течение недели, затем их отправят в Ростовскую область.

«Дорогие земляки! Давайте окажем посильную помощь тем, кто в этом сегодня особенно нуждается», — призвал губернатор. Он отметил, что решил перевести свою месячную зарплату для оказания помощи людям, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

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