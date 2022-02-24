Владивосток, , 05:47 — REGNUM Замгенерального прокурора России Дмитрий Демешин представил нового ректора Дальневосточного юридического института Университета прокуратуры РФ Илью Малофеева 24 февраля во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Илья Малофеев Пресс-служба правительства Приморского края

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Нового руководителя представили профессорско-преподавательскому составу, студентам вуза, правительству и краевым депутатом.

Демешин назвал одной из задач, стоящих перед Малофеевым, создание научного правового центра на базе учебного заведения.

Новый ректор прошел путь от следователя межрайонной прокуратуры до заместителя прокурора Приморского края, кандидат юридических наук.

Структуру ведомственного вуза составляют юридический факультет и факультет профессиональной переподготовки и повышения квалификации, шесть кафедр и восемь обеспечивающих функционирование института подразделений. Сейчас в вузе обучается 30 студентов по специальности «Судебная и прокурорская деятельность, специализации «Прокурорская деятельность», но уже в этом году планируется набрать еще 50 абитуриентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2021 года во Владивостоке начал работать новый юридический институт — филиал Университета прокуратуры.