Якутск, , 06:00 — REGNUM Житель Алданского района Якутии убил знакомого во время пьяной ссоры. В суде присяжные единодушно признали его виновным в смерти мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Убийство Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

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Якутянин бил собутыльника руками и ногами, в том числе наносил удары по голове и в грудь. Мужчина скончался. С тем, что житель Алданского района умер от его ударов, обвиняемый не согласился. Его утверждение опровергли доказательствами.

Мужчина приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленском районе Якутии управлявший экскаватором мужчина по неосторожности придавил коллегу по работе. 35-летний якутянин от полученных травм скончался на месте.