Токио, 24 февраля, 2022, 05:42 — ИА Регнум. Кризисный штаб начал работать при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды в связи с угрозой извержения вулкана Асо на юго-западе страны. Об этом 24 февраля сообщила канцелярия главы правительства Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Национальное метеорологическое управление повысило уровень угрозы извержения вулкана Асо со второго до третьего. В настоящее время метеорологи занимаются мониторингом сейсмической и вулканической активности Асо. Задача кризисного штаба — сбор и анализ всей необходимой информации, а также координация действий профильных министерств и ведомств.

Кризисный штаб был запущен и властями префектуры Кумамото, в которой расположен вулкан Асо. В него вошли местные спасательные службы, они организовывают так называемую «зону отчуждения» в радиусе до двух км от жерла вулкана.

Вулкан Асо является одним из крупнейших в мире. Он расположен на острове Кюсю в префектуре Кумамото и является местной туристической достопримечательностью. Его высота составляет 1592 метра.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана Этна в Италии, облако пепла из его кратера поднялось на высоту 10 километров.