Благовещенск, 24 февраля, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Амурчанин пытался угрозами добиться денег от жителя Благовещенска. Мужчина вымогал 60 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе управления МВД по республике.

Prokuror-kaluga.ru Осуждён за вымогательство

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Подозреваемого в вымогательстве разыскали с помощью показаний соседей потерпевшего. Деньги мужчина пытался получить с пожилого человека. Спор возник в ходе распития спиртных напитков. Вымогатель грозился распространить сведения, порочащие честь и достоинство жителя Благовещенска, если не получит деньги.

Мужчина задержан и признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля журналист и блогер из Якутии Сусанна Рожина была задержана по подозрению в вымогательстве 50 млн. рублей. Женщина пыталась получить эту сумму от директора агентства недвижимости «РЦНиК» Гульнары Уваровой.