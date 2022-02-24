Воздушное пространство над Украиной закрыто, самолеты облетают страну
Киев, 24 февраля, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Полеты над Украиной гражданской авиации ограничены. Решение связано с возможными угрозами — сообщается в системе оповещения NOTAM. Гражданские самолеты, летевшие к Украине, разворачиваются, летевшие транзитом — меняют курс и покидают воздушное пространство страны. Зону разведки неподалеку от ДНР и ЛНР в эти минуты покидает американский стратегический беспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk.
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Что именно угрожает авиации в небе над Украиной, не сообщается.