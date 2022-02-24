Омск, , 05:32 — REGNUM В Омске 24 февраля ожидается непогода — сильный ветер и осадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, днём 24 февраля в Омской области ожидается сильный порывистый ветер до 18 м/с. Также прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег), в отдельных районах — метель.

Налипание мокрого снега может привести к гололёду.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовое предупреждение и «жёлтый» уровень опасности объявлены в Петербурге.

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