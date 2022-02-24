Амстердам, , 05:28 — REGNUM Мужчина, захвативший заложника при нападении на магазин Apple Store в Амстердаме, скончался от полученных при задержании травм. Об этом 23 февраля сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Амстердам, Нидерланды

Согласно информации, полученной от адвоката Ян-Кейса ван ден Бринка, сообщение о смерти нападавшего на магазин мужчины было распространено по просьбе матери захватчика.

Вооружённое нападение на магазин Apple Store в Амстердаме произошло 23 февраля около 17:40 по местному времени (19:40 мск). На момент нападения в магазине находилось около 70 человек. Одного из посетителей магазина злоумышленник взял в заложники и потребовал за его освобождение деньги в размере 200 млн евро в криптовалюте. Операция по освобождению заложников длилась несколько часов. При задержании захватчик был преднамеренно сбит полицейским на автомобиле и получил тяжёлые травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении всех заложников из захваченного вооружённым злоумышленников магазина Apple Store в Амстердаме.

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