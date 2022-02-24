Наньнин, Китай, 24 февраля, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Более 58 000 местных жителей Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая пострадали от экстремальных холодов с 18 февраля, сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям, передает 23 февраля агентство Синьхуа.

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Между тем морозная погода нанесла ущерб более чем 1360 га сельскохозяйственных культур. В тринадцати городах и 45 уездных районах Гуанси зафиксирован общий прямой экономический ущерб в размере более 63 млн юаней (около $10 млн), вызванный экстремальными погодными условиями, сообщили в департаменте.

Около 4000 сотрудников электроэнергетического сектора Гуанси приняли участие в принятии решений о работе линий электропередачи региона. В настоящее время движение по 26 из 62 автомагистралей, прерванных сильными холодами, возобновлено, и дальнейшие ремонтные работы все еще продолжаются.

Начиная с 18 февраля на большей части территории региона наблюдались дождливые дни, а в некоторых районах Гуанси наблюдались сильные осадки и ливни. В некоторых горных районах северной части Гуанси сообщалось о гололедице на дорогах или мокром снеге.