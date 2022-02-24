Нанкин, Китай, , 05:21 — REGNUM Семнадцать человек были привлечены к ответственности за предполагаемое жестокое обращение с женщиной в уезде Фэнсянь провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 23 февраля агентство Синьхуа.

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Среди них Лу Хай, партийный руководитель Фэнсяня, был отстранен от занимаемой должности, а Чжэн Чуньвэй, глава правительства округа, был вынужден уйти в отставку, согласно отчету, опубликованному следственной группой комитета Коммунистической партии Китая по провинции Цзянсу и правительства провинции Цзянсу.

Полиция установила, что женщина по имени Сяохуамэй, родившаяся в деревне в провинции Юньнань в 1977 году, начала жить с мужчиной по фамилии Дун в Фэнсяне в июне 1998 года. За эти годы Сяохуамэй родила восьмерых детей. Страдающая шизофренией, она находится на лечении в больнице.

Дун был арестован по обвинению в жестоком обращении 23 февраля. Предварительное полицейское расследование показало, что Сяохуамэй была куплена отцом Дуна в июне 1998 года. Ведется дальнейшее расследование. Согласно отчету, власти провинции Цзянсу начали кампанию по всей провинции по расследованию и пресечению преступлений, ущемляющих права женщин и детей.