Якутск, 24 февраля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Руководитель отделения Верхоянской районной больницы в Якутии оформила своей знакомой, которая была здорова, лист временной нетрудоспособности. Женщина якобы проходила лечение в медучреждении, хотя на самом деле находилась в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

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Уголовное дело в отношении врача возбуждено по статье 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из иной личной заинтересованности). Получательница фиктивного больничного ответит по статье 159.1 УК РФ (мошенничество при получении выплат). На основании подложного документа якутянка получила деньги из фонда социального страхования. Лечение она якобы проходила в ноябре 2021 года.

Ведутся следственные мероприятия. Расследование контролирует районная прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье председателя профсоюза работников здравоохранения, ранее работавшего врачом, осудили за выдачу поддельной справки. Документ подтверждал участие девушки в добровольческой деятельности профсоюза.