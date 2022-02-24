Пекин, 24 февраля, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Airbus поставила в общей сложности 142 коммерческих самолета на китайский рынок в 2021 году, сообщила Airbus China, передает 23 февраля агентство Синьхуа.

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Китай оставался крупнейшим рынком отдельных стран для Airbus в мире. По данным Airbus China, поставки коммерческих самолетов в страну составили более 23% от общемировых поставок Airbus в 2021 году. Объем поставок также увеличился в годовом исчислении более чем на 40% по сравнению с поставками на китайский рынок в 2020 году.

Среди 142 коммерческих самолетов, поставленных на китайский рынок, 130 являются узкофюзеляжными самолетами и 12 — широкофюзеляжными. К концу прошлого года на китайском рынке гражданской авиации обслуживалось около 2100 коммерческих самолетов Airbus. Между тем, по данным Airbus China, на китайском рынке работало более 330 вертолетов Airbus.