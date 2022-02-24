Пекин, 24 февраля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Верховная народная прокуратура Китая призвала органы прокуратуры по всей стране проявлять абсолютную нетерпимость к сексуальным домогательствам в отношении несовершеннолетних и увеличить помощь несовершеннолетним жертвам, сообщает 23 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Прокуратура заявила, что будет координировать свои действия с Министерством общественной безопасности и другими органами власти Китая в целях усиления борьбы с сексуальными посягательствами на несовершеннолетних и усиления профилактики таких преступлений.

Органы прокуратуры Китая содействуют школам в создании механизмов проверки криминального прошлого кандидатов на работу и предотвращении сексуального насилия, сексуальных домогательств и издевательств в кампусе, сказал прокурор На Яньфан. Более 39 000 прокуроров работали в качестве заместителей директора по правовым вопросам в более чем 77 000 школах по всей стране в 2021 году, сообщил На.

В 2021 году органы прокуратуры по всей стране одобрили арест около 46 000 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с посягательством на несовершеннолетних, и рассмотрели 10 719 дел о судебной помощи несовершеннолетним.