Бразилиа, , 05:12 — REGNUM Жертвами паводка и оползней, вызванных сильными проливными дождями, стали 204 человека в Бразилии. Об этом 23 февраля сообщил телеканал Globo.

Ливень (сс) jarmoluk

В бразильском городе Петрополисе за шесть часов 15 февраля выпало выпало 260 мм осадков, что превышает месячную норму. В результате паводка и многочисленных оползней, вызванных мощным ливнем, погибли 204 человека, судьба ещё 51 человека остаётся неизвестной. Среди жертв стихии 33 несовершеннолетних.

Спасательно-поисковая операция продолжается уже девятый день, она сильно осложнена дождями и порывистым ветром. Всего в Петрополисе произошло около 190 оползней и более 230 других инцидентов, вызванных ливнями. Были полностью разрушены 54 жилых дома. Властями города был объявлен режим ЧС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами паводка и оползней, вызванных проливными дождями в бразильском городе Петрополисе, стали 195 человек.

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