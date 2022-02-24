Хабаровск, , 05:10 — REGNUM В центре Хабаровска утром 24 февраля загорелся один из офисов в историческом здании на улице Муравьева-Амурского, 26, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю.

Офис

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На момент прибытия пожарных был виден густой черный дым из окна на втором этаже. В ходе проведения разведки звеньями газодымозащитной службы установлено, что горит офисная техника.

Пожарным удалось быстро остановить распространение огня. Очаг возгорания был локализован на площади 50 кв. метров и вскоре огонь был потушен полностью.

Пострадавших нет. В тушении было задействовано 16 человек и четыре единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в поселке Новониколаевкий Зеленодольского района Татарии ночью 23 февраля загорелся двухэтажный дом. В результате пожара погибли два человека, один пострадавший с сильными ожогами доставлен в больницу.